Ford, il nuovo impianto produttivo di Valencia alimentato a energia solare. Per l’Ovale Blu un altro passo verso la sostenibilità

«Non ci sarà una vera sostenibilità nei trasporti finchè anche il processo produttivo non sarà carbon-neutral.» Si tratta di una delle frasi più ricorrenti da quando l’industria automobilistica ha iniziato la corsa verso la riduzione delle emissioni. Ford passa dalle parole ai fatti inaugurando il nuovo impianto produttivo di Valencia, alimentato con energia solare. Lo stabilimento di Almussafes, infatti, viene alimentato da un impianto fotovoltaico da 2,8 megawatt, con un aumento di 2,2 megawatt già pianificato nei prossimi mesi e l’obbiettivo di arrivare a 10 megawatt entro la fine del 2024.

L’area fotovoltaica, che converte l’energia solare in elettricità, si trova in una zona dello stabilimento che non è dedicata alla produzione e comprende due distese di pannelli solari in grado di produrre, ogni anno, l’energia equivalente al fabbisogno medio di 1.400 abitazioni. L’impianto di Valencia rappresenta passo in avanti importante fatto da Ford per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Entro il 2035, infatti, l’Ovale Blu si è impegnato a vendere solo veicoli elettrici a zero emissioni in Europa e punta alla neutralità carbonica per tutta la sua impronta produttiva europea, inclusa la logistica e i fornitori.