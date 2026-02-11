Ford, perdite a 11,1 mld di dollari nel 4^ trimestre 2025. Vendite in calo del 5%, bene auto termiche e commerciali

Ford ha chiuso l'ultimo trimestre con pesanti perdite pari a 11,1 miliardi di dollari, secondo i risultati pubblicati dal colosso automobilistico statunitense. I fattori decisivi sono stati la ristrutturazione del suo business di veicoli elettrici, in forte perdita, un incendio presso un fornitore di alluminio e i dazi all'importazione imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La casa automobilistica statunitense aveva già annunciato una svalutazione di 19,5 miliardi di dollari sui veicoli a batteria.

Ford aveva chiuso lo stesso trimestre dell'anno scorso con un utile di 1,8 miliardi di dollari. Le vendite sono diminuite del 5% su base annua, attestandosi a 45,9 miliardi di dollari. A livello di divisione, la situazione è stata simile a quella dei trimestri precedenti: la divisione auto elettriche ha registrato una perdita operativa di 1,2 miliardi di dollari. Nel frattempo, le auto con motore a combustione interna hanno portato a Ford un utile operativo di 727 milioni di dollari, e la divisione veicoli commerciali ha guadagnato circa 1,2 miliardi di dollari su questa base.