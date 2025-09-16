Ford prevede mille nuovi licenziamenti in Germania nella fabbrica di Colonia a causa della domanda debole di auto elettriche

Ford ha annunciato che intende procedere a un nuovo taglio di 1.000 posti di lavoro nel suo stabilimento tedesco di Colonia (ovest) a causa della debolezza della domanda, a dimostrazione della persistente crisi del settore automobilistico. «In Europa, la domanda di auto elettriche rimane ben al di sotto delle previsioni del settore», si legge in una nota. Di conseguenza, il gruppo intende ridurre il ritmo di produzione a partire da gennaio 2026 nel suo ultimo stabilimento tedesco ancora in attivita, situato nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. «Questa decisione comportera la soppressione di fino a 1.000 posti di lavoro» nello stabilimento, secondo il comunicato, precisando che il gruppo offrirà indennità di licenziamento volontario. Questo nuovo annuncio si aggiunge ai 2.900 tagli di posti di lavoro gia annunciati nel 2024 e che dovrebbero avvenire entro il 2027.

Il gruppo ha concluso quest'estate un accordo con i dipendenti di Colonia, che includeva indennità di fine rapporto, part-time alla fine della carriera e pensionamento graduale. Il futuro orientamento dello stabilimento rimaneva quindi «incerto», secondo il sindacato IG Metall. Al termine della nuova riduzione del personale, Ford conterà solo circa 7.600 dipendenti a Colonia, secondo il quotidiano popolare Bild. Alla fine del decennio precedente, erano circa 20.000. Ford ha gia chiuso nel 2025 lo stabilimento di Saarlouis (ovest), che produceva la Ford Focus. I costruttori e i fornitori automobilistici in Germania stanno subendo il calo della domanda mondiale, l'aumento dei costi, la concorrenza cinese e, piu recentemente, l'aumento dei dazi doganali americani. Il primo costruttore automobilistico tedesco, Volkswagen, sta preparando la soppressione di 35.000 posti di lavoro nel Paese.