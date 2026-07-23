Ford produrrà veicoli con Geely in Spagna. Siglata joint-venture per lo stabilimento di Valencia

Ford e Geely produrranno veicoli multi-energia in joint-venture nello stabilimento di Valencia (Spagna), dove continuerà ad essere prodotta la Kuga. L'operazione garantisce il futuro della fabbrica spagnola, dove sarà prodotta una nuova generazione di veicoli a basse e zero emissioni, dedicati al mercato europeo. A partire dal 2028 Ford avrà un nuovo crossover multi-energia e un nuovo membro della famiglia Bronco, e verranno prodotti due Suv elettrici Geely, accelerando l'espansione europea di Geely Auto e sostenendo l'offensiva di prodotto di Ford, che porterà 5 nuove vetture nelle concessionarie europee entro il 2029.

La Joint Venture tra Ford e Geely prevede una partecipazione rispettiva del 66% e del 34%, compresa la proprietà della fabbrica di Valencia, fondata nel 1976. «Da quasi 50 anni - afferma il presidente di Ford of Europe Jim Baumbick - Valencia costruisce alcune delle auto più amate della nostra storia e ora questo team contribuirà a costruire il nostro futuro con una squadra, una fabbrica, due machi e 5 prodotti per almeno altri 50 anni». «Per questo - sottolinea - stiamo costruendo un sistema industriale flessibile ed economicamente efficiente con un partner capace come Geely Auto». «Insieme - chiarisce - possiamo sfruttare al meglio un impianto di eccellenza con una forza lavoro straordinaria e produrre secondo i nuovi parametri di costo del settore». «La JV con Ford in Europa - afferma il vicepresidente di Geely Auto Group Alex Nan - riflette il nostro impegno verso uno sviluppo di prodotto aperto e collaborativo, nell'ambito della nostra strategia di crescita, approfondendo la nostra presenza locale e l'impegno verso i clienti in Europa».

«Il nostro obiettivo - sottolinea - è offrire veicoli che i clienti, qui in Europa, scelgano per merito, per le dotazioni all'avanguardia, per l'alta qualità e per il contributo attivo al futuro sostenibile dell'Europa». «In poche parole - conclude - stiamo costruendo auto in Europa, per l'Europa, insieme a un partner di fiducia». Un «rapporto di fiducia» che secondo Baumbick «risale al 2010, quando Ford vendette Volvo Cars a Geely e ne osservò la protezione e la rivitalizzazione del marchio». «Entrambe le aziende - sottolinea - condividono un impegno verso la qualità, l'approvvigionamento efficiente in termini di costi e il miglioramento continuo, così come l'idea che i clienti debbano poter scegliere il proprio percorso nella transizione energetica».