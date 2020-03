Ford Puma campione d'incassi. È l'auto con tecnologia ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi 2020

ROMA - Ci sono varie formule di ibrido, dal mild-hybrid al full-hybrid, passando per i sistemi plug-in. Soluzioni tecnologiche che sono sempre più all'ordine del giorno. Come nel caso della nuova Ford Puma, che ha scelto il mild-hybrid per alimentare l'offerta commerciale e tecnologica del proprio Suv compatto. Nello specifico Puma è equipaggiata con un compatto motore 3 cilindri alimentato a benzina, dotato di turbocompressore, di un litro di cilindrata. La motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza di 125 e 155 cv, definisce il primo grado di elettrificazione Ford. Ma soprattutto, a livello commerciale, rappresenta il successo in ambito ibrido nei primi due mesi dell'anno. Infatti la nuova Ford Puma è l'auto più venduta in Italia dotata di tecnologia ibrida.

Un sistema che usa una rete di bordo a 48 Volt e che, al posto del tradizionale motorino d'avviamento e alternatore, utilizza un dispositivo che fa le veci di entrambi (starter/generator). Un piccola batteria agli ioni di litio recupera l'energia durante le fasi di frenata e la utilizza per fornire supporto (leggasi maggiore spunto) al motore endotermico, attraverso il dispositivo di cui sopra.







“Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti perché coniuga un design dalle linee sinuose con una soluzione intelligente dello spazio come il MegaBox e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid”, ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia. “Lo stile seducente di Puma nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta. Puma è l’auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all’ambiente”.