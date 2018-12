Ford punta su Suv e elettrificazione, nel 2019 arriva l'ibrido plug-in. Faltoni: «Siamo leader tra i commerciali»

ROMA - Puntare sulla gamma Suv e crossover Active, proseguendo il percorso iniziato quest’anno soprattutto nel canale dei privati dove si è registrato un vero e proprio exploit; semplificare la line up; puntare sui veicoli commerciali e continuare la spinta verso l’elettrificazione dei prodotti. Sono questi i punti di forza su cui si focalizza la strategia di Ford per il 2019. Nel dettaglio, come sottolineato dal presidente e amministratore delegato di Ford Italia, Fabrizio Faltoni, il brand punta sulla gamma Suv con l’obiettivo di «presidiare il segmento» - in particolare modo nel canale dei privati - con EcoSport, leader tra i compatti, Kuga (che arriverà nell’edizione speciale Stealth) e la nuova generazione di Edge (il cui lancio è previsto nei primi quattro mesi dell’anno prossimo).

La casa automobilistica punta anche a consolidare il brand crossover Active che, nel corso del prossimo anno, si arricchirà con la nuova Focus Active (nel primo quadrimestre 2019), che andrà ad affiancare Ka+ Active e Fiesta Active. Ford punta anche sull’elettrificazione della gamma con l’arrivo, a febbraio, di Mondeo Wagon Hybrid, mentre a giugno sarà la volta del Transit Custom mild hybrid e del Transit 2t mild hybrid. A settembre invece spazio al Transit Custom in versione plug-in. Ma non finisce qui: in programma anche la versione Gpl di Fiesta (nella seconda parte dell’anno) mentre, per gli amanti delle performance, i riflettori sono puntati sulla Focus ST (a fine 2019) e sul pick up Ranger Raptor (nel secondo quadrimestre). Si tratta, in buona sostanza, di una strategia chiara che segue le linee guida dell’anno che si sta per chiudere: anno in cui la gamma Suv di Ford ha fatto il pieno di consensi, basti pensare che più di una Ford su 5, delle totali vendute, è un Suv.

Le vendite di questo segmento specifico, da gennaio a novembre, hanno registrato una crescita del 21% (259mila unità) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinte dai risultati record di EcoSport, in aumento del 105%, e di Kuga, in aumento del 27%. Anche in Italia, da gennaio a novembre, l’Ovale Blu ha raggiunto l’all-time record di Suv, con 45.000 unità vendute (una Ford su 3 è un Suv) ed è il secondo brand più apprezzato dai clienti privati italiani che scelgono auto di questo segmento. Il risultato è raggiunto soprattutto grazie a EcoSport che si conferma il Suv compatto leader del suo segmento nel canale privati.