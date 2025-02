Ford stima perdite fino a 5,5 mld nel 2024 per attività legate a veicoli elettrici

Ford Motor ha stimato fino a 5,5 miliardi di dollari di perdite per le sue attivita legate ai veicoli elettrici e al software quest'anno, una perdita simile a quella dell'anno scorso e un segno delle gravi difficolta nel tagliare i costi sui modelli alimentati a batteria, sottolinea Bloomberg. La casa automobilistica ha previsto una redditivita complessiva per il 2025, ma anche questa e stata inferiore rispetto al 2024. Per il quarto trimestre, ha riportato un utile netto di 1,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto a -500 milioni di dollari nel trimestre dell'anno precedente, poiche i costi legati alle pensioni hanno pesato sui risultati. Le azioni della societa sono pero scese del 5% nelle contrattazioni after-market.