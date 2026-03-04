Ford: vendite in Usa -5,5% a febbraio, crolla l'elettrico (71%) male anche l'ibrido (-22%). Ma il titolo cresce +1,5%

Le vendite di veicoli Ford Motor negli Stati Uniti sono diminuite, a febbraio, penalizzate dal calo delle vendite dei veicoli elettrici e ibridi. La casa automobilistica di Dearborn, Michigan, ha dichiarato di aver venduto un totale di 149.962 veicoli negli Stati Uniti, il mese scorso, in calo del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite di veicoli elettrici sono diminuite del 71% a 2.122 unità, a causa soprattutto della fine degli incentivi deciso dal presidente Donald Trump, e le vendite di veicoli ibridi sono diminuite del 22% a 12.010 unità. Le vendite di auto a combustione interna, nel frattempo, sono diminuite dello 0,1% a 135.830 unità. Il titolo di Ford Motor è in rialzo dell'1,5%.