Ford, vendite Usa -9% a settembre ma l’elettrico balza del 197%. Il titolo guadagna il 7% a Wall Street

NEW YORK - Le vendite statunitensi di Ford Motor, in settembre sono diminuite di circa il 9% rispetto all’anno precedente, a causa di un forte calo nel segmento camion. Picco di vendite invece per le auto elettriche che hanno registrato un aumento del 197,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinte dai modelli Mustang Mach-E e F-150 Lightning. Sul calo del 18% di vendite di camion incidono i problemi nella catena di approvvigionamento: il mese scorso Ford ha comunicato di non essere in grado di consegnare ai concessionari 40.000 dei 45.000 veicoli prenotati poichè mancavano componenti, incluso il celebre ovale blu con il marchio della casa automobilistica. Le azioni di Ford sul mercato guadagnano il 7,02%.