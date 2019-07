Ford e Volkswagen si alleano su auto elettriche e guida autonoma

WASHINGTON - Ford e Volkswagen espanderanno la loro alleanza al settore delle auto elettriche e delle auto a guida autonoma. L’annuncio delle due case automobilistiche amplia notevolmente la partnership tra le due aziende rivali con l’obiettivi di gestire i costi esorbitanti legati alle nuove tecnologie. «Le due case automobilistiche rimarranno indipendenti e fortemente concorrenti sul mercato», ha spiegato a proposito dell’espansione dell’alleanza il Ceo di Ford Jim Hackett, sottolineando però i vantaggi di una più estesa collaborazione tra Ford e Volkswagen. I due gruppi seguono così l’esempio di altre alleanze tra case tradizionalmente concorrenti mirate soprattutto allo sviluppo delle nuove tecnologie, come quella tra General Motors e Honda e quella tra Bmw e Daimler. Una necessità per gestire i costi e fare far fronte all’avanzata nel settore delle auto elettriche e a guida autonoma di big della Silicon Valley come Google e Tesla. Vw investirà 2,6 miliardi di dollari in Argo AI. Jim Hackett, presidente e Ceo di Ford, ha dichiarato in una nota che «mentre Ford e Volkswagen restano indipendenti e altamente competitivi nel mercato, unendo le forze e lavorando con Argo AI su questa importante tecnologia possiamo raggiungere capacità, dimensioni e una portata geografica senza eguali». Ford si aspetta di consegnare nei prossimi sei anni oltre 600mila vetture europee utilizzando la piattaforma di VW e il suo Modular Electric Toolkit (su cui il gruppo tedesco ha iniziato a investire nel 2016 e per cui ha speso circa 7 miliardi di dollari). Herbert Diess, Ceo di VW, ha spiegato che «la nostra alleanza globale inizia a dimostrare promesse ancora più promettenti e continuiamo a guardare ad altre aree su cui potremmo collaborare». Secondo lui sfruttando MEB, «si riducono i costi di sviluppo di veicoli a zero emissioni accelerando l’adozione di veicoli elettrici nel mondo».