Francia, a gennaio vendite auto -5,87% a 131.820 unità. Vola Renault con 28.647 unità (+16%), crolla Tesla (-42%)

Le vendite di autovetture e veicoli commerciali in Francia sono diminuite del 5,87% a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, raggiungendo le 131.820 unità vendute sul mercato francese, secondo i dati del Comitato dei Costruttori di Automobili Francesi (Ccfa). In particolare, le vendite di autovetture in Francia hanno totalizzato 107.157 unità, con un calo del 6,55% rispetto a gennaio 2025. Per quanto riguarda le vendite di veicoli commerciali, nel primo mese dell'anno sono state vendute 24.663 unità (-2,78%). Il marchio che ha venduto più veicoli sul mercato francese è stato Renault, con 28.647 unità vendute nel primo mese dell'anno, il 15,94% in più rispetto a gennaio 2015.

Segue un'altra casa automobilistica francese, Peugeot, con 21.838 unità, il 10,5% in meno rispetto al primo mese dell'anno precedente. Segue, tra i primi cinque marchi più venduti in Francia, Citroen (con 12.583 vendite), Toyota (10.549) e Volkswagen (7.988). È interessante notare che i primi tre marchi – Renault, Peugeot e Citroen – tutti di origine francese, detengono il 47,8% della quota di mercato. Tra i maggiori cali su base annua, spicca il caso di Tesla a gennaio, con 662 consegne in Francia, il 42,03% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Degni di nota anche i cali di Bmw e Dacia, rispettivamente del 35,5% e del 33,6%.