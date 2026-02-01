Francia, a gennaio vendite auto in calo del 6,55%. Livello più basso del mercato negli ultimi 15 anni

Le vendite di auto nuove in Francia hanno continuato il loro forte calo a gennaio rispetto allo stesso mese del 2025, con un calo del 6,55% e raggiungendo il livello più basso degli ultimi quindici anni, esclusa la crisi dei semiconduttori del 2022. I dati sono stati pubblicati oggi dalla Piattaforma Automobilistica francese (Pfa). Più in dettaglio, nel primo mese dell’anno in Francia sono state immatricolate 107.157 autovetture nuove, circa 7.500 in meno rispetto all’anno prima. Rispetto al 2019, la diminuzione è pari a circa 48mila immatricolazioni.

Forte crescita, invece, per la vendita di nuove auto elettriche, con un incremento del 28 per cento. Il dato è stato sottolineato da un portavoce della Piattaforma Automobilistica francese, che ha definito il segmento “estremamente forte” in un mercato automobilistico in contrazione. I dati indicano che le vendite di Stellantis hanno continuato il loro trend discendente, con un calo del 2,7% del numero di autovetture vendute rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Citroën ha registrato un aumento (+2,8%), mentre Peugeot ha registrato un netto calo (-8,2%).

Il gruppo Renault ha registrato una performance leggermente migliore rispetto alle proiezioni per il 2025 (+1,1%), trainato dal marchio Renault (+20,7%) e nonostante il crollo di Dacia (-33,9%). Il terzo operatore del mercato, il gruppo Toyota, è in netto calo rispetto a gennaio 2025 (-15,5%).