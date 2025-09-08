Francia, bonus di 1.000 euro per acquisto di auto elettriche con batteria Made in Europe

La Francia compie un passo ulteriore per sostenere l'industria dell'auto europea. Il governo di Parigi ha annunciato oggi un bonus di 1.000 euro per chi acquista un'auto elettrica con batteria Made in Europe. Il nuovo incentivo, che si aggiunge al cosiddetto 'bonus ecologico', verrà introdotto dal primo ottobre, precisa il governo d'Oltralpe in una nota, precisando che l'elenco dei veicoli oggetto del bonus verrà pubblicato sul sito Ademe «nei prossimi giorni». «Il bonus annunciato oggi punta a favore la rilocalizzazione del valore dei veicoli elettrici e a sostenere il lavoro industriale sul nostro continente», sintetizza il governo di Parigi nel comunicato citato dal Figaro. Un orientamento, precisa il giornale francese, «chiaramente ispirato al rapporto Draghi», che lo scorso anno suggeriva l'introduzione di espliciti criteri Made in Europe. Secondo la ministra per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, si tratta di una ''misura vincente per il potere d'acquisto, il clima e l'industria».