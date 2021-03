Francia, crollo del mercato auto a febbraio: vendite giù del 20,95%. Ibride in salita del 70%

PARIGI - Febbraio difficile per il mercato dell’auto in Francia: le vendite di auto nuove sono diminuite a febbraio del 20,95% su base annua. Con 132.637 immatricolazioni, contro una media di 160.000 negli ultimi anni, «si fa sentire il calo degli ordini per la seconda metà del 2020 così come l’inizio della carenza di semiconduttori per il settore automobilistico», ha affermato il Comitato dei costruttori (Ccfa). «I francesi mantengono i loro risparmi e rimandano i loro pesanti acquisti», ha spiegato Francois Roudier della Ccfa.Anche le società di noleggio a breve termine risentono pesantemente sullo scarso andamento del mercato, sottolinea la società AAAData, con un calo degli acquisti del 55%.

Come hanno annunciato diversi gruppi, «ci aspettiamo un primo trimestre piuttosto negativo, un primo semestre non molto buono e un rilancio nella seconda metà», ha detto Francois Roudier. Le vendite di ibride rappresentano oggi più del 23% del mercato, quasi quanto il diesel, con 30.198 immatricolazioni. Con un aumento di quasi il 70% in un anno, i modelli ibridi e ibridi plug-in mostrano una crescita molto forte a febbraio. Le vendite di veicoli 100% elettrici sono leggermente diminuite dopo un forte aumento nel 2020, con 8.424 immatricolazioni a febbraio (-11%).