Francia: a febbraio quota elettriche arriva al 17,7%. Ibride plug-in al 4,5%, in calo benzina e diesel. Mercato a -11,7%

A febbraio 2025, in Francia, la quota di motori a benzina (inclusi gli ibridi non ricaricabili) nelle immatricolazioni di auto nuove e scesa di 2,8 punti rispetto al mese precedente, attestandosi al 68%. In calo la quota delle auto termiche a benzina (-1,6 punti al 25,2% del mercato), cosi come quella delle auto ibride a benzina non ricaricabili, che cala di 1,2 punti al 42,8% delle vendite. La quota dei motori diesel (inclusi gli ibridi non ricaricabili) è aumentata di 0,7 punti percentuali, attestandosi al 5,7%, cosi come quella dei motori termici diesel, che è aumentata di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 4,8% del mercato.

Lo segnala il Ministero francese della Transizione ecologica, secondo cui a febbraio la quota di vendite di auto elettriche e aumentata di 0,7 punti, raggiungendo il 17,7% del mercato. Anche la quota di vendite delle auto ibride plug-in e in aumento, seppur in misura piu contenuta (+0,4 punti al 4,5% del mercato). La quota di vendite di auto a benzina e di altre vetture, principalmente a doppia alimentazione benzina-GPL, e aumentata di 1 punti, raggiungendo il 4% del mercato (5.800 unita).

Nel 2024 le vendite di auto nuove in Francia sono diminuite del 3,4% rispetto al 2023 e del 22,3% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. A marzo 2025 le immatricolazioni sono diminuite dell'11,7% rispetto al mese precedenti (135.400 veicoli rispetto ai 153.400 di febbraio 2025). Un calo che secondo i dati del Ministero francese della Transizione ecologica «si inserisce in un contesto di significativa ristrutturazione dell'offerta». Il motore ibrido a benzina non ricaricabile sta diventando il motore dominante, superando il motore termico a benzina, con una quota del 33,4%. Nel complesso, la quota dei motori termici continua a diminuire, mentre la quota di mercato dei motori elettrici segna il passo (16,8%). Le vendite di auto usate sono in leggero aumento (2,9%) dopo un anno storicamente basso nel 2023. I motori diesel rappresentano meno della meta del mercato delle auto usate per la prima volta in oltre 15 anni. L'eta media dei veicoli commercializzati sul mercato dell'usato si e stabilizzata a 10,6 anni.