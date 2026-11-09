Francia, governo proroga al 2027 il bonus carburante da 1.000 euro. L'annuncio del ministro dell'Economia Lescure

In Francia il bonus carburante - un aiuto esentasse fino a 1.000 euro che i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti - sarà prorogato al 2027. Lo ha annunciato oggi il ministro francese dell'Economia, Roland Lescure. Il ministro ha precisato che tale proroga per il 2027 verrà inserita nel disegno di legge sul finanziamento della previdenza sociale. A fronte del forte rincaro dei prezzi dei carburanti, a fine settembre il governo aveva annunciato l'innalzamento del tetto di questo contributo, erogato dai datori di lavoro, da 600 a 1.000 euro.