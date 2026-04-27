Francia, Governo vara incentivi per aumentare punti di ricarica elettrica nei condomini

Parigi ha deciso di accelerare nell'implementazione di una infrastruttura che possa supportare la transizione verso l'elettrico. Lo farà attraverso un programma di sostegno economico alla creazione di punti di ricarica elettrica 'privati' negli edifici residenziali, con l'obiettivo di arrivare a dotare di prese 1,7 milioni di posti auto entro il 2035, cioè 1,2 in più rispetto alla situazione attuale. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roland Lescure durante un intervento alla radio RT precisando che il piano prevede che gli interventi siano finanziati dalla Caisse des Dépôts (un istituto finanziario pubblico francese). Affrontando il tema dell'elettrificazione del parco veicoli - anche in un contesto come l'attuale di prezzi elevati del carburante - Lescure ha affermato che «il vero problema è spesso rappresentato dalle stazioni di ricarica elettrica».

«Ci viene detto che non ci sono abbastanza punti di ricarica. Quello che posso annunciare è che, grazie alla Caisse des Dépôts et Consignations (l'istituto finanziario pubblico francese) aumenteremo significativamente il numero di stazioni di ricarica elettrica nei condomini». Nello specifico il finanziamento iniziale ai condomini sarà fornito da Logivolt, una filiale della Caisse des Dépôts, anche per incentivare le delibere per approvare l'installazione delle prese durante le assemblee condominiali. Successivamente solo ai proprietari che installano il punto di ricarica sarà richiesto di pagare una quota dei costi. Questo annuncio fa seguito all'aumento (in vigore dal primo aprile) dei sussidi che ora coprono la metà dei costi di installazione previsti per i condomini che desiderano dotare i propri parcheggi di stazioni di ricarica.

Il contributo per l'installazione di infrastrutture elettriche è passato da 8.000 a 12.500 euro per edificio con un massimo di 100 posti auto ed a 125 euro (contro i precedenti 75) per ogni singolo punto di ricarica. Secondo il gestore della rete elettrica Enedis, entro la fine del 2025 in Francia erano già presenti 185mila punti di ricarica aperti al pubblico (stazioni di ricarica locali, impianti nelle stazioni di servizio, parcheggi pubblici, ecc.), 1,1 milioni nei parcheggi aziendali e 1,6 milioni presso abitazioni private.