Francia, il mercato auto cresce dell'11,6% a settembre. Balzo Tesla (+62%), Kia (+62%) e Fiat (+52%)

Il mercato francese delle auto nuove accelera a settembre, con 156.629 immatricolazioni, in aumento dell'11,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi nove mesi dell'anno le registrazioni raggiungono 1.234.952 unità, con una crescita del 4,06%. I dati sono della Plateforme automobile francese (Pfa). Tra i principali gruppi, Renault registra 40.065 auto a settembre, in aumento del 10,99% su base annua, mentre Stellantis cresce del 6,65% a 38.468 unità. Volkswagen arretra del 12,06% a 18.984 immatricolazioni.

Nel gruppo Renault, il marchio Renault sale del 22,43% a 28.844 unità, mentre Dacia scende del 14,45% a 10.398. Per Stellantis, Citroen cresce del 21,25% a 11.897 auto, Fiat del 52,12% a 2.767 e Peugeot dell'1,48% a 19.153; in calo Opel (-19,9%), DS (-28,17%) e Jeep (-15,34%). Tra gli altri costruttori, Toyota registra 8.710 auto (-3,25%), BMW 4.548 (+7,62%), Hyundai 3.301 (+1,95%), Kia 3.574 (+62,16%) e Mercedes 4.134 (-4,86%). Ford scende del 10,86% a 2.733 unità, Nissan del 6,27% a 1.869 e Volvo dell'1,89% a 4.314. Tra i marchi elettrici, Tesla balza del 61,86% a 9.038 immatricolazioni, mentre Polestar passa da 55 a 105 auto (+90,91%).

Nel bilancio da gennaio a settembre, Renault cresce del 3,28% a 212.512 unita, mentre Stellantis aumenta del 2,18% a 327.026. Volkswagen perde il 2,79% a 173.865 auto. Tra i singoli marchi, Peugeot arretra del 5,2% a 161.294 immatricolazioni, mentre Citroen sale del 9,48% a 93.926 e Fiat registra un aumento del 67,9% a 24.137. Tesla totalizza 45.199 auto, in crescita del 124,37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel gruppo Hyundai, il marchio Hyundai scende del 5,27% a 52.841 unita, mentre Kia cala del 14,64% a 25.955. Toyota perde il 5,2% a 80.857 auto e BMW l'1,09% a 60.619.