Francia, Le Maire: «Bene i dazi su auto elettriche dalla Cina, l'Europa mostri i denti»

La Francia sostiene «pienamente» la decisione della Commissione Europea di imporre dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina. Lo dice il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, a margine dell'Ecofin a Lussemburgo. «Per far fronte alla Cina, agli Stati Uniti - afferma - dobbiamo restare uniti. Come abbiamo visto sulla questione dei veicoli elettrici, è fondamentale restare uniti. E' fondamentale ristabilire l’equilibrio tra Europa e Cina». «E' fondamentale - prosegue Le Maire - far capire al governo cinese che non accetteremo l’arrivo sul mercato più ricco del pianeta di veicoli elettrici largamente sovvenzionati e prodotti in condizioni diverse da quelle dell’Europa; dobbiamo mostrare i denti, affinché tutti capiscano che la tigre europea ne ha a sufficienza». «Sostengo pienamente - continua - la procedura avviata dalla Commissione Europea per introdurre tariffe sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina. Ci devono essere equità e reciprocità nel commercio mondiale: da questo punto di vista le decisioni della Commissione Europea sono benvenute», conclude.