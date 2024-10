Francia, mercato auto -11,07% con 139.004 immatricolazioni a settembre. Stellantis -17,5%

Il mercato francese delle auto nuove ha registrato un quinto mese consecutivo di calo a settembre, con marcate flessioni per i produttori nazionali Stellantis e Renault, secondo i dati pubblicati da Automobile Platform (Pfa). Dopo un netto calo nel mese di agosto, il numero di immatricolazioni è diminuito dell'11,07% rispetto a settembre 2023. Con 139.004 auto immatricolate, il mercato sta andando ancora peggio rispetto a settembre 2022, quando l'attività di produzione era rallentate dalla carenza di chip.

Nei primi nove mesi del 2024, con 1.265.905 immatricolazioni, il mercato è in calo dell'1,76% rispetto allo stesso periodo del 2023. Stellantis ha registrato un netto calo nel mese di settembre (-17,52% e 25,9% di quota di mercato), in particolare sui marchi Citroen e Opel. Segno meno anche per il gruppo Renault (-14,27% con il 24,4% del mercato) con basse vendite per Dacia. Tiene bene il gruppo Volkswagen (+4,3%) mentre Toyota (+19,2%) fa ancora meglio, beneficiando del successo dei suoi modelli ibridi.