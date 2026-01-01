Francia, mercato auto in calo: -5% immatricolazioni 2025 a 1.632.154 vetture. Tesla -37,5%

Le vendite di auto nuove in Francia hanno continuato a diminuire nettamente nel 2025 rispetto all’anno precedente, con 1.632.154 immatricolazioni, pari a un calo del 5,02%, in un anno segnato in particolare da un forte arretramento di Tesla (-37,5%)."Dicembre è stato in linea con il 2025, un anno caratterizzato dall’attendismo dei consumatori" in un contesto di incertezze politiche, ha commentato giovedì all’Afp un portavoce della Piattaforma Automobilistica (PFA), che rappresenta gli interessi del settore automobilistico francese.

Nel 2025 sono stati venduti circa 580.000 veicoli in meno rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia di Covid-19, seguito da un periodo di forte inflazione. Si tratta di un calo delle vendite di oltre un quarto in sei anni, una "vera crisi di volume che pesa sull’industria francese ed europea", secondo la PFA.I prezzi, "pur iniziando a ridursi" – in media in calo dell’1,4%, con forti variazioni a seconda del tipo di alimentazione (25.657 euro per un modello a benzina, in calo del 4,6%, contro 42.992 euro per un modello elettrico, -0,1%) – "restano spesso troppo elevati per i privati", commenta lo studio AAA Data.