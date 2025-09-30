Francia, torna il “leasing sociale” di auto elettriche: 50mila veicoli per famiglie a basso reddito: rata mensile da 95 a 200 euro

In Francia torna il leasing di veicoli elettrici per le famiglie a basso reddito, tramite il sostegno governativo, con alcune differenze rispetto al programma del 2024. Il primo programma di «leasing sociale», lanciato dal governo all'inizio del 2024, si è concluso dopo sei settimane, con oltre 50.000 ordini convalidati per i 20.000-25.000 veicoli inizialmente previsti. Visto il successo e gli elevati costi, il Ministero delle Finanze ha interrotto prematuramente il programma. Questa volta, il programma prevede di finanziare 50.000 auto elettriche fin dall'inizio, di cui 5.000 riservate a chi vive o lavora nelle zone a basse emissioni (LEZ). Si tratta di un budget di circa 370 milioni di euro che, come il bonus ecologico, sarà finanziato dai certificati di risparmio energetico (CEE), basati sul principio «chi inquina paga» rivolto ai fornitori di energia. Tutte le offerte hanno un prezzo inferiore a 200 euro al mese, con la più economica a 95 euro, per una durata di almeno tre anni. Non includono optional, assicurazione o costi di manutenzione.

In particolare, tutti i richiedenti, maggiorenni e residenti in Francia, devono avere un reddito imponibile di riferimento inferiore o uguale a 16.300 euro per unita (era 15.400 euro nel 2024) e percorrere piu di 15 km da casa al lavoro, oppure percorrere piu di 8.000 km all'anno con la propria auto personale per scopi professionali. Non e necessario aver beneficiato del programma nel 2024 e, questa volta, il programma sara aperto ai territori d'oltremare. Un simulatore pubblicato online dal Ministero della Transizione Ecologica consente ai potenziali acquirenti di verificare la propria idoneita. L'elenco dei modelli interessati, di una dozzina di marchi (Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Fiat, Skoda, Ford, ecc.), e disponibile anche sul sito web ecologie.gouv.fr. Il leasing sociale potrebbe riscuotere ancora una volta un grande successo, secondo Renault, che ha già registrato «diverse migliaia» di richieste pre-approvate presso le sue concessionarie.

I clienti interessati che soddisfano i criteri dovranno semplicemente convalidare la propria richiesta sulla piattaforma governativa, attiva online da martedi, ha spiegato Guillaume Sicard, CEO di Renault Francia, durante un briefing telefonico con i giornalisti. Circa 11.000 veicoli della casa francese avevano beneficiato del programma entro il 2024. Guillaume Sicard prevede che ci vorranno «da cinque a dieci giorni lavorativi» per raggiungere il traguardo delle 50.000 unita quest'anno. L'unica incognita, secondo lui, e che «potrebbe esserci un afflusso significativo» sul sito nei primi due giorni, e «il sistema governativo dovra reggere». Gregory Caret, direttore dell'osservatorio dei consumatori di UFC-Que Choisir, ha dichiarato all'AFP che «l'attesa doveva essere rispettata», visti i prezzi «scoraggianti» delle auto nuove. Anche gli operatori di ricarica elettrica accolgono con favore il ritorno del programma.

Fastned «accoglie la notizia molto positivamente», ha dichiarato all'AFP Jean Baryla, segretario generale dell'azienda responsabile delle relazioni istituzionali. Evidenzia l'aumento del potere d'acquisto derivante dal passaggio da un veicolo a combustione interna o ibrido a uno elettrico: 1.600 euro all'anno, secondo uno studio pubblicato all'inizio di settembre da Charge France, l'associazione degli operatori di ricarica. Tuttavia, non è certo se il leasing sociale verrà rinnovato in futuro. L'Agenzia francese per l'ambiente e la gestione dell'energia (ADEME) ha dichiarato, durante una presentazione stampa del programma pochi giorni prima del suo lancio, che «non vi era alcun impegno a rinnovare il programma ogni anno».