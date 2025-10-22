Fratelli Giacomel apre il nuovo showroom Audi a Milano e investe nel futuro della città tra formazione e sport

MILANO – In una delle città più dinamiche e trendy d’Europa si sono accese le luci su un nuovo progetto per gli appassionati dei Quattro Anelli. Fratelli Giacomel ha inaugurato il nuovo showroom Audi in via Cassano d’Adda 3, nel cuore della zona Fondazione Prada. Un’apertura che incarna appieno la visione del marchio di Ingolstadt, da sempre al fianco dell’innovazione e della mobilità premium, e del Dealer lombardo con il suo impegno concreto verso la comunità milanese, puntando su due assi portanti: la crescita professionale dei giovani e lo sport come veicolo di coesione.

«Siamo orgogliosi di aprire in un’area che vive una rinascita straordinaria – ha affermato Alberto Giacomel, Direttore Generale Fratelli Giacomel – Non vogliamo essere spettatori di questa trasformazione, ma protagonisti attivi nel costruire insieme alle istituzioni un futuro migliore per Milano. Crediamo fermamente che formazione e sport siano i motori dello sviluppo di una comunità. Il nostro impegno è mettere a disposizione risorse e competenze per progetti concreti che facciano davvero la differenza nella vita dei milanesi, soprattutto delle nuove generazioni».

A tal proposito l’inaugurazione ha visto la partecipazione di Alessia Cappello, Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, e Martina Riva, Assessore a Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. La loro presenza ha rappresentato un momento simbolico di collaborazione tra il settore pubblico ed il privato sancendo, così, un patto ideale per favorire sviluppo, formazione e inclusione.

Da questa visione nasce la Academy Fratelli Giacomel, un programma di tirocini formativi pensato per giovani diplomati e neolaureati che vogliano costruire una carriera nel mondo dell’automotive. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente alla presenza dell’Assessore Cappello, con la candidatura al Patto per il Lavoro del Comune di Milano, lo strumento di governance condivisa che mira a rafforzare le politiche di occupazione e innovazione sul territorio. Il Patto si articola in quattro linee strategiche — formazione, opportunità, buon lavoro e rilancio — con l’obiettivo di riportare Milano ai livelli occupazionali delle principali città europee.

L’Assessore Cappello ha così commentato l’iniziativa: «Poter contare su una nuova Academy che formerà ragazzi e ragazze altamente specializzati nelle professioni del settore auto è una bella notizia per Milano. Significa tornare a scommettere sui mestieri tecnici e meccanici, favorire la formazione anche di giovani donne spesso lontane da questi ambiti professionali, e promuovere il matching lavorativo tra realtà affermate, come Fratelli Giacomel, e le nuove generazioni».

L’Academy, ha aggiunto Patrizia Giacomel, Responsabile Risorse Umane dell’azienda, nasce per offrire «percorsi concreti che uniscono studio ed esperienza sul campo, valorizzando il dialogo con il Comune di Milano e uno strumento prezioso come il Patto per il Lavoro. Crediamo che il vero successo nasca da una collaborazione sempre più stretta tra il sistema della formazione, le istituzioni e le imprese».

Accanto al tema della formazione, Fratelli Giacomel ha scelto di legare il proprio nome anche all’inclusione sociale, aderendo al progetto Generazione Sport del Comune di Milano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato a Sport, Turismo e Politiche Giovanili e coordinata dal Centro Sportivo Italiano insieme a Comunità Nuova Onlus e Farsi Prossimo Onlus, fa parte del Fondo QuBì di Fondazione di Comunità Milano contro la povertà minorile. Obiettivo: garantire a giovani in difficoltà l’accesso alla pratica sportiva, contrastando l’abbandono dell’attività motoria attraverso percorsi di sostegno educativo e sportivo personalizzati.

Inoltre nel 2025 l’azienda metterà a disposizione 25 voucher sportivi, con l’intenzione di raddoppiarne il numero nel 2026, offrendo così a molti ragazzi la possibilità di vivere lo sport come occasione di crescita e socialità. «Con Generazione Sport abbiamo voluto dare forma a un’idea semplice ma potente: che ogni ragazza e ogni ragazzo di Milano possa trovare nello sport una possibilità di crescita, di incontro e di fiducia in sé stesso – ha spiegato l’Assessore Martina Riva – L’adesione di Fratelli Giacomel a questo progetto ci aiuta a rendere concreto questo impegno, dimostrando come il mondo delle imprese possa diventare sempre più parte attiva di una città equa e inclusiva».

All’interno di questo contesto, il nuovo showroom Audi di Fratelli Giacomel assume una valenza che va ben oltre l’esposizione automobilistica. È uno spazio esperienziale, concepito come luogo di incontro tra tecnologia, design e relazioni. L’architettura, caratterizzata da vetrate ampie e superfici materiche, con giochi di luce dinamici che esaltano le linee dei modelli Audi, trasmette la filosofia del marchio attraverso un percorso immersivo che accompagna il visitatore alla scoperta dei valori di innovazione, sostenibilità e performance. Non un semplice punto vendita, ma un luogo che si propone di diventare parte viva del tessuto urbano ospitando anche eventi culturali, formativi e sociali.

Per Fratelli Giacomel, questo è un ulteriore passo in un percorso di crescita radicato nel territorio lombardo. Da oltre cinquant’anni, l’azienda rappresenta un punto di riferimento per la mobilità, grazie a una rete capillare che spazia dall’headquarter di Assago alle sedi di Lodi, Vigevano, San Martino Siccomario e Cava Manara. Negli ultimi mesi il gruppo ha, inoltre, ampliato la propria presenza con nuovi showroom Volkswagen, Seat e Cupra nel Pavese.

Con l’apertura della nuova filiale Audi a Milano, Fratelli Giacomel consolida la propria identità di “Mobility Hub” per la Lombardia, dove tecnologia e servizio si fondono con valori umani e sociali. «Il nostro futuro nasce dalle nostre radici – ha concluso Alberto Giacomel – Ciò che ci spinge avanti sono i valori che ci hanno reso quel che siamo oggi: attenzione al cliente, affidabilità, passione e competenza».