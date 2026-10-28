Free To X - Mobilize, Attilio Romano è il nuovo ceo. Ha oltre 25 anni di esperienza in Renault

Attilio Romano è stato nominato ceo di Free To X - Mobilize. L'incarico decorrerà dal 2 novembre 2026 e segna il ritorno in Italia del manager, attualmente Vice President Used Car & Residual Value di Renault Group, dove è responsabile a livello globale della trasformazione del business dei veicoli d'occasione nell'ambito del piano strategico del gruppo. Romano porta nel nuovo ruolo oltre 25 anni di esperienza in Renault, maturata attraverso incarichi internazionali nei settori delle operations, delle attività commerciali e della strategia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni di responsabilità in Italia e in Europa, tra cui quelle di Managing Director di Retail Renault Group Italia e di Vice President Renault Retail Group Europe.

Laureato con lode in Economia Aziendale all'Università di Pisa, ha inoltre completato programmi executive di General Management presso la Cranfield University. Free To X è tra i principali operatori italiani della ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici e gestisce una rete di oltre 100 stazioni distribuite lungo le principali tratte autostradali. Le infrastrutture offrono potenze di ricarica fino a 400 kW e sono accessibili a tutti gli operatori della mobilità elettrica, con l'obiettivo di garantire soste più rapide e agevoli durante i viaggi. Grazie all'accordo con Renault Group, l'attività di Free To X - Mobilize si estende anche ai contesti urbani e suburbani e ai nodi strategici caratterizzati da elevati flussi di traffico, con soluzioni rivolte agli automobilisti che scelgono la mobilità elettrica.