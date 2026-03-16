Furti d’auto, allarme Suv: nel 2025 recuperati oltre 2.000 veicoli grazie a LoJack. Lazio e Campania le regioni più colpite

Nel 2025 sono stati recuperati in Italia 2.070 veicoli rubati grazie alla tecnologia LoJack, per un valore complessivo di oltre 74,6 milioni di euro. A colpire è soprattutto il boom dei SUV: più della metà dei ritrovamenti riguarda infatti questa categoria di veicoli, sempre più nel mirino delle organizzazioni criminali. I dati emergono dal bilancio annuale di LoJack Italia, società del gruppo CalAmp specializzata in soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati. L’azienda ha chiuso l’anno con una percentuale di recupero dell’80%, circa il doppio rispetto alla media del mercato nazionale, in uno scenario in cui i furti risultano sempre più organizzati e tecnologicamente sofisticati.

SUV sempre più nel mirino - Il trend dei furti segue da vicino l’evoluzione del mercato automobilistico. Negli ultimi anni la crescita delle vendite di SUV ha alimentato anche la domanda nel mercato nero, sia per la rivendita di pezzi di ricambio sia per l’esportazione all’estero. Nel 2025 sono stati oltre 1.000 gli Sport Utility Vehicle recuperati grazie alle attività di ricerca sul campo. Tra i marchi più frequentemente ritrovati figurano Toyota, Kia, BMW e Ford, a conferma di come i modelli più diffusi siano anche quelli più appetibili per le reti criminali. Un fattore determinante per il recupero resta la tempestività della denuncia: mediamente nel 2025 sono trascorse circa 10 ore tra la segnalazione del furto e il ritrovamento del veicolo da parte dei team specializzati che collaborano con le Forze dell’Ordine.

La mappa dei furti: Lazio e Campania in testa - La distribuzione geografica dei recuperi riflette quella delle aree più esposte al fenomeno dei furti. Quattro regioni concentrano da sole oltre il 90% dei ritrovamenti: Lazio, Campania, Puglia e Lombardia. In testa alla classifica si colloca il Lazio con 548 recuperi, seguito dalla Campania con 522 casi, dalla Puglia con 493 e dalla Lombardia con 309. Nelle altre sedici regioni italiane si distribuisce la restante quota dei ritrovamenti. Particolarmente complessa appare la situazione in Puglia, dove diverse operazioni hanno portato alla scoperta di vere e proprie centrali clandestine di smontaggio nascoste nelle campagne. In alcuni casi i criminali utilizzavano sofisticati sistemi di disturbo dei segnali per ostacolare le attività di localizzazione dei veicoli rubati.

Auto a noleggio nel mirino delle bande - Tra i bersagli privilegiati delle organizzazioni criminali resta il settore del noleggio. Una quota significativa dei veicoli recuperati nel 2025 apparteneva infatti a flotte di società di renting a breve e lungo termine, un segmento particolarmente esposto a questo tipo di reati. Secondo LoJack, la tecnologia utilizzata oggi si basa su una piattaforma ibrida che integra diverse modalità di comunicazione – VHF, GPS e GSM – per garantire il monitoraggio dei veicoli e la localizzazione anche in presenza di interferenze o tentativi di sabotaggio tramite jammer. “Grazie all’integrazione di più tecnologie e alla nostra centrale operativa attiva 24 ore su 24, possiamo supportare efficacemente le Forze dell’Ordine nelle attività di recupero e nella lotta alla criminalità organizzata”, ha spiegato Massimo Ghenzer, presidente di LoJack Italia.

Operazioni sul campo: scoperta una centrale di riciclaggio a Roma - Tra gli interventi più significativi del 2025 spicca il recupero di un Ford Transit rubato che ha portato alla scoperta di un centro clandestino di riciclaggio di veicoli nella zona ovest di Roma. Il mezzo, dotato di sistema di localizzazione LoJack, è stato individuato all’interno di una proprietà privata utilizzata come base operativa per smontare e riciclare veicoli rubati. All’interno dell’area le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto numerosi mezzi – tra moto, carrelli elevatori e componenti di autocarri – tutti risultati provento di furto. L’operazione si è conclusa con il fermo di tre persone trovate sul posto e il successivo arresto di altri due individui che avevano tentato la fuga.

Oltre un milione di veicoli protetti in Europa - LoJack oggi protegge oltre 1,1 milioni di veicoli in Europa e, dal suo arrivo in Italia, ha contribuito al recupero di 22.749 tra auto, moto, veicoli commerciali e macchine da lavoro, per un valore complessivo stimato in circa 7 miliardi di euro. Numeri che testimoniano come il fenomeno dei furti d’auto resti molto diffuso nel Paese e come la collaborazione tra tecnologie di tracciamento e attività investigativa continui a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per contrastarlo.