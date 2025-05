Fusilli (Renault Italia): «Stile iconico e prezzi popolari per vincere in Europa»

Un design iconico e distintivo, in grado di essere riconoscibile al primo sguardo, un pizzico di ispirazione dalla storia per far rivivere nei nostalgici i grandi 'amori' del passato, il tutto accompagnato da una strategia di prezzi popolari e democratici, che possano rendere l'elettrico una soluzione affidabile, sostenibile e conveniente davvero per tutti. Raffaele Fusilli, ad di Renault Italia, racconta la strategia messa in campo dalla Renaulution avviata da Luca de Meo, un approccio di mercato che sta dando i suoi frutti grazie ad una gamma prodotto sempre più completa e adatta a tutte le esigenze, senza rinunciare al doppio binario delle alimentazioni elettriche ed ibride, con queste ultime che - al momento - rappresentano la soluzione 'transitoria' preferita dagli automobili europei. ''Siamo pronti, per il prossimo anno, con una vettura elettrica a meno di 20mila euro (stiamo parlando della nuova Twigo, sviluppata in soli 18 mesi). C'è la necessità di un'auto elettrica piccola affinché queste vetture siano davvero popolari''.

Ma tutto questo va pensato nell'ottica delle regolamentazioni europee: «Se non c'è una regolamentazione chiara che distingua i vincoli per le piccole, le medie e le grandi, la situazione diventa più complessa - ha aggiunto Fusilli - . Siamo infatti molto condizionati e vincolati dalla normativa, bisognerebbe applicarne una differenziata in funzione della tipologia di vetture''. Anche perché realizzare un'auto elettrica da 20mila euro risulta essere dispendioso e assolutamente non redditizio, affinché si rispetti la normativa. ''In generale la nostra strategia punta proprio sulle auto di segmento A e B che stanno lentamente scomparendo e difficilmente un'eventuale introduzione di incentivi mirati a queste particolari categorie potrebbe compensare i costi di investimento che si celano dietro la realizzazione di un'auto piccola in grado rispettare appieno la normativa vigente''. Non solo alimentazioni 'sostenibili' ma anche un design che sia accattivante e dal forte richiamo aspirazionale: "È la prima ragione d'acquisto: l'auto deve piacere e per questo il suo design è la ragione per cui la scegli, poi dopo subentra la valutazione dei prezzi. Ma non siamo solo design: siamo anche leggenda, tutto quello che è entrato nell'immaginario collettivo - ha aggiunto Fusilli -. Si tratta di una risorsa fondamentale di cui solo i marchi storici possono disporre, giocando con elementi che richiamano al passato e al mito che continua ancora, a distanza di anni, a far battere il cuore degli appassionati nostalgici''.

L'auspicio è che nei prossimi tre anni si possa andare verso una regolamentazione che considera la media e non le emissioni puntuali di CO2. La traiettoria è semplice: ''Il 2035 è la nostra deadline e ci stiamo attrezzando per rispettare questa scadenza ma la norma deve essere implementata altrimenti non si allontana il problema''. Poi sull'offensiva cinese in Europa: ''I brand cinesi stanno crescendo con l'ibrido, una strada che anche noi battiamo. Stiamo continuando ad andare avanti sul doppio binario senza spegnere questo tipo di alimentazione nonostante l'incertezza normativa. Noi, dalla nostra, abbiamo una storia centenaria e, come de Meo sottolinea, occorre essere sul mercato con un approccio mirato alla coopetion (cooperation e competition), prendendo ispirazione dagli altri senza mai dimenticare le regole di mercato''.