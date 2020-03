Fusione Fca-Psa, Tavares entusiasta: «Leggo i libri sulla storia brand Fca per comprendere potenziale»

PARIGI - Psa lavora «assieme agli amici di Fca» per accelerare le tappe che porteranno alla fusione e per «produrre i documenti che verranno esaminati dalle Autorità per la concorrenza». Lo ha detto oggi Carlos Tavares, ceo del Gruppo Psa a margine della conferenza sui risultati finanziari 2019. «Sono entusiasta delle possibilità che avremo - ha precisato - e soprattutto dalla grande storia delle marche di Fca». E per ribadire come sia determinato a valorizzare questo patrimonio ha dichiarato di avere a casa «tonnellate di libri sui brand», che sta leggendo «per comprendere il potenziale».

Il ceo di Psa ha anche specificato che il passo successivo nella creazione del futuro portfolio della NewCo sarà «decidere quale è la strada corretta per evitare cannibalizzazioni e per essere con i prodotti giusti nei diversi mercati e per soddisfare i diversi clienti». Tavares ha anche detto che è indispensabile cercare le opportunità offerte dalla fusione, visto che non c’è necessità di trasformazioni in quanto i due Gruppi non sono in situazioni critiche. «C’è necessità di qualche cambiamento ma sono entusiasta nel cercare dove cogliere queste opportunità».