G20, focus anche su semiconduttori e auto elettriche. L'incontro promosso da Biden a margine del summit di Roma

La resilienza delle catene di fornitura, un problema di sicurezza nazionale molto sentito dagli Usa, con un'attenzione in particolare alla produzione dei semiconduttori, che al momento è il nodo principale. Sono stati i temi al centro dell'incontro che il presidente americano Joe Biden ha promosso a margine del G20 di Roma e al quale hanno partecipato, oltre al premier Mario Draghi, i leader di Ue, Corea del Sud, Germania, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Indonesia, Canada, Repubblica del Congo, Australia, India e Regno Unito.

I semiconduttori, è stato sottolineato secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, scarseggiano e sono prodotti soprattutto in Asia. Da qui l'esigenza di riequilibrare la filiera. Attenzione anche alle auto elettriche, sempre più diffuse, che pongono il tema delle batterie di litio in termini di approvvigionamento: quando c'è un rialzo dei prezzi ne consegue un problema nel commercio globale per la loro carenza. Al summit si è riaffermata l'importanza di monitorare e dare trasparenza a queste forniture, anche con un occhio all'impatto sociale delle industrie coinvolte. Su questo sarà firmata una dichiarazione di Roma, fanno sapere le stesse fonti, che sottolineano come non si tratti di un esercizio di contrapposizione alla Cina ma abbia uno spirito inclusivo.