La Russa e Salvini: «Fondamentale presenza delegazioni Aci sul territorio». A Milano l'assemblea delegati Automobile Club

Un fronte unito e tra Governo e Automobile Club d'Italia per favorire, come si legge in una nota dell'Aci, «una mobilità sempre più efficiente e garantire un concreto presidio del territorio, mirato a dare risposte ai cittadini». È quanto emerso oggi, nella sede dell'Automobile Club di Milano, durante la 46esima Assemblea nazionale dell'Andac, l'Associazione nazionale dei delegati degli Automobile Club. Presenti, tra gli altri, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, e quello dell'Andac, Daniele Rondinelli.

«La presenza del ministro Salvini - ha commentato Geronimo La Russa - ha reso ancor più importante un appuntamento di per sé molto sentito da chi, come i nostri delegati, sono un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi cittadini alla ricerca di risposte tra le varie procedure amministrative riguardanti il mondo dei trasporti». «In una società sempre più digitalizzata - hanno quindi sostenuto insieme Salvini e La Russa - il presidio del territorio da parte di tutti i delegati degli Automobile Club risulta fondamentale, soprattutto per quelle persone che non hanno propensione e dimestichezza con le nuove tecnologie». Tra i temi discussi a Milano, l'individuazione di nuovi percorsi per l'esame che porta al conseguimento della patente di guida, l'importanza della formazione di tutti coloro che quotidianamente si interfacciano con i cittadini alla ricerca di informazioni e gli effetti della recente sospensione del bollo.