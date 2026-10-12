GAC cerca radici in Europa, dal centro stile a Milano alla fabbrica di Graz

A Parigi GAC presenta il crossover AION UT Cross e il suo piano per l'Europa. Dietro il debutto di questo modello, però, c'è una storia che parte dal centro di design in via Tortona a Milano, prosegue con la linea di montaggio austriaca di Graz e si completerà nel prossimo futuro con il centro di ricerca e sviluppo europeo.

Nell'ottobre del 2022 GAC ha aperto a Milano, in via Tortona 16, il suo primo centro di design in Europa. Lo spazio, di oltre 470 metri quadrati, occupa l'ex studio del fotografo Giovanni Gastel e all'inaugurazione ospitava 25 professionisti tra designer, modellisti e pianificatori, in parte arrivati dagli studi del gruppo in Cina e negli Stati Uniti.

Sono passati quattro anni da quella data e quel centro di design ha creato le linee che della AION UT che, ora, è in commercio anche in Italia e, a Parigi, viene affiancata dalla versione crossover appena presentata.

GAC produce a Graz, in Austria, nello stabilimento di Magna Steyr noto perché dal 1979 è diventato la casa della Mercedes Classe G. Da quelle stesse linee è nata prima AION V, con l'avvio della produzione a novembre 2025, e poi AION UT a marzo 2026.

Graz è quindi una testa di ponte per quei marchi cinesi che puntano più di altri sulla qualità: dallo stesso stabilimento escono anche XPENG G6 e G9, e non è un caso che sia GAC, sia XPENG, sono distribuiti in Italia da ATFlow, società sotto al cappello di Autotorino che seleziona i marchi cinesi più promettenti da importare in Italia.

A Parigi, in anteprima mondiale, debutta poi AION UT Cross, un crossover sviluppato per l'Europa con la stessa batteria da 60 kWh di AION UT e 400 km di autonomia WLTP. Tempo di ricarica? 24 minuti per il 30-80%.

Il piano di GAC è ambizioso e tocca diversi aspetti. Lato tecnico, il fulcro è rappresentato dal centro europeo di ricerca e sviluppo che ospiterà, a regime, più di 100 ingegneri dedicati all'analisi e allo sviluppo di prodotti per il Vecchio Continente.

I Paesi Bassi sono invece la sede del centro ricambi che servirà i principali mercati europei e GAC ha lavorato anche sul post vendita e sull'assistenza, con una garanzia di otto anni o 160.000 km sull'auto, arrivando a 200.000 km (e sempre otto anni) per la batteria di trazione e farcendo il tutto con tre anni di assistenza stradale.

Alla tecnica si accompagna poi l'operazione di marketing per far conoscere il brand: a settembre GAC è diventata Official Automobile Partner del Villarreal, con il logo sulla manica sinistra della maglia per il resto della stagione 2026-2027 e per tutta la stagione successiva. Il 9 ottobre è seguito l'accordo con il Chelsea, di cui GAC è Official Automotive Partner.