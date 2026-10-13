GAC punta sull’Europa: produzione locale, ricerca e sviluppo e una rete di oltre 180 punti vendita

PARIGI - C’è un nuovo straniero in città. GAC accelera il proprio percorso di espansione in Europa e punta a trasformarsi da costruttore cinese, che esporta automobili, a protagonista industriale capace di sviluppare e produrre vetture pensate per le esigenze dei clienti del Vecchio Continente. In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, il gruppo di Guangzhou ha delineato una strategia di lungo periodo che coinvolge produzione, ricerca e sviluppo, fornitori, distribuzione e assistenza, accompagnandola con una gamma di sei modelli destinati a far conoscere meglio le proprie tecnologie anche nel nostro mercato.

L’annuncio più significativo riguarda il rafforzamento delle attività europee, con l’obiettivo di consolidare una presenza già articolata. GAC ha infatti raggiunto il traguardo di 30 milioni di veicoli prodotti e venduti a livello globale, è presente in 118 Paesi e ha registrato una crescita delle esportazioni nei primi otto mesi del 2026. Il gruppo punta ora ad aumentare progressivamente i volumi fuori dalla Cina, con l’ambizioso obiettivo di esportare un milione di veicoli all’anno entro il 2030.

Per sostenere questa crescita, GAC intende costruire una struttura europea che non si limiti alla commercializzazione delle proprie vetture. Un primo tassello è rappresentato dal centro di design di Milano, già operativo da diversi anni e coinvolto nello sviluppo di modelli specificamente concepiti per il mercato continentale. Proprio dalla struttura milanese nasce la nuova AION UT Cross, presentata in anteprima mondiale a Parigi e destinata ad affiancare la compatta elettrica AION UT.

A questo presidio si aggiungerà il centro europeo di ricerca e sviluppo, che raggiungerà la piena operatività nel 2027 e arriverà a coinvolgere oltre 100 ingegneri entro il 2028. L’obiettivo è sviluppare soluzioni tecniche, tecnologie e veicoli maggiormente rispondenti alle condizioni di utilizzo, alle normative e alle preferenze degli automobilisti europei. Un approccio che consentirà inoltre di valorizzare le competenze locali, integrandole con l’esperienza maturata dal gruppo in quasi tre decenni di attività nel settore automobilistico.

Il radicamento industriale di GAC passa anche dall’Austria. Le AION UT e AION V destinate al mercato europeo vengono infatti assemblate a Graz, nello stabilimento gestito da Magna, realtà con una lunga esperienza nella produzione automobilistica per diversi costruttori internazionali. La collaborazione rappresenta un elemento centrale del progetto di espansione, perché consente al gruppo cinese di disporre di una base produttiva all’interno dell’Unione Europea.

La strategia prevede inoltre di ampliare il coinvolgimento dei fornitori europei, rafforzando una filiera che comprende già nomi importanti dell’industria, tra cui Autoliv, Michelin, BASF, Bosch, Valeo, ZF e appunto Magna. Alcune collaborazioni vantano una storia pluridecennale e costituiscono una base sulla quale GAC intende costruire una presenza industriale più integrata.

Questa scelta assume particolare rilevanza in un contesto caratterizzato da una crescente concorrenza tra i costruttori cinesi e da un quadro commerciale europeo più complesso per le automobili elettriche prodotte in Cina. La produzione locale e il coinvolgimento di partner europei possono contribuire a rendere più efficiente la catena di approvvigionamento, ridurre alcune criticità logistiche e avvicinare il marchio ai mercati di destinazione.

Sul fronte tecnologico, il gruppo punta su un insieme di soluzioni che comprende l’architettura elettronica X-SOUL 4.0, la piattaforma software ADiGO SPACE e la famiglia di propulsori ADiMOTION. Quest’ultima include sistemi full hybrid, plug-in hybrid ed elettrici ad autonomia estesa, consentendo a GAC di ampliare la propria offerta oltre le sole vetture a batteria. Il costruttore ha inoltre sviluppato una galleria del vento che, nell’agosto 2026, ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD per le prove nell’ambito del ciclo europeo WLTP.

Parallelamente agli investimenti industriali e tecnologici, GAC vuole rafforzare la propria presenza commerciale. Il marchio è già attivo in 30 Paesi europei e punta a superare quota 180 punti vendita e assistenza entro la fine dell’anno, concentrando gli sforzi iniziali su cinque mercati strategici: Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Nel nostro Paese, l’importazione e la distribuzione sono affidate ad ATFlow, società del Gruppo Autotorino, che mette a disposizione una rete commerciale e di assistenza già strutturata. La presenza di un partner locale rappresenta un elemento importante per accompagnare il lancio dei modelli e costruire un rapporto duraturo con i clienti.

Al Salone di Parigi debutta anche GAC CARE+, il programma globale dedicato ai servizi post-vendita e alla tranquillità di utilizzo. Il pacchetto comprende tre anni di assistenza stradale gratuita in Europa attraverso Allianz Partners, una garanzia di otto anni o 160.000 km per il veicolo e una copertura di otto anni o 200.000 km per la batteria. Sono previsti inoltre aggiornamenti software da remoto e la gestione di diverse funzioni dell’auto tramite applicazione per smartphone.

A supporto della rete sarà attivato anche un sistema di assistenza in lingua locale, affiancato da un team tecnico europeo chiamato a rispondere alle richieste di intervento entro 48 ore. A completare l’organizzazione contribuisce il centro logistico per i ricambi situato nei Paesi Bassi, a Rotterdam, dal quale GAC prevede di poter spedire i componenti ai diversi mercati europei entro 36 ore dalla conferma dell’ordine.

L’offensiva europea passa anche attraverso un’offerta di prodotto più articolata. A Parigi, accanto alle AION UT e AION V già introdotte sul mercato italiano, GAC presenta la nuova AION UT Cross, una variante dal look crossover pensata per chi cerca una compatta elettrica più versatile. La gamma comprende inoltre la HYPTEC HT, Suv coupé disponibile con motorizzazione elettrica o con tecnologia range extender, la GS7 PHEV, che abbina diverse modalità di funzionamento elettrificato, e la monovolume GN8 full hybrid, orientata al comfort e allo spazio a bordo.

La presenza di modelli con differenti sistemi di propulsione dimostra la volontà di rispondere a esigenze di mercato eterogenee, affiancando alle elettriche pure soluzioni ibride e ad autonomia estesa. Una diversificazione che può risultare decisiva per aumentare la competitività del marchio in Europa.

La sfida per GAC sarà ora trasformare gli annunci in risultati concreti, consolidando la rete commerciale, assicurando un servizio post-vendita affidabile e rendendo riconoscibile la propria identità al di fuori della Cina. Il progetto europeo è ambizioso e si inserisce in uno scenario altamente competitivo, nel quale il prezzo non è più l’unico elemento determinante. Qualità percepita, tecnologia, assistenza e capacità di adattarsi alle esigenze locali saranno altrettanto importanti per conquistare la fiducia degli automobilisti.