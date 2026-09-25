Gasolio, da domani il pieno costerà 3 euro in più. A causa del dimezzamento del taglio delle accise

Il dimezzamento del taglio delle accise porterà un pieno di gasolio a costare 3 euro in più su strade e autostrade, indipendentemente dall'andamento dei listini alla pompa. Lo calcola il Codacons, in vista dei nuovi valori che entrerano in vigore domani. Per effetto dell'ultimo decreto legge su accise e bollo auto, ricorda l'associazione, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante è salita a 572,90 euro per 1.000 litri nel periodo che va da 18 al 25 settembre 2026, e subirà un nuovo aumento a 622,90 euro per 1.000 litri da domani 26 settembre e fino al 5 ottobre 2026 - spiega il Codacons.

Lo sconto fiscale da 12,2 centesimi di euro al litro attualmente in vigore sarà quini dimezzato a partire da domani, con il taglio sul prezzo alla pompa che, considerata anche l'Iva, scenderà a 6,1 centesimi. Per gli automobilisti si tratta di un aumento netto da 3,05 euro a pieno, ma se si considera l'effetto dell'intero decreto scattato il 18 settembre, l'impatto è da 5,45 euro in più a pieno, calcola ancora l'associazione. Dal 6 ottobre gli automobilisti dovranno poi dire addio allo sconto delle accise predeterminato, perché da tale data, afferma il Codacons, scatterà il meccanismo delle accise mobili, con l'extra-gettito Iva incassato dallo Stato per i rincari del greggio che sarà riutilizzato per abbassare le accise fisse.