GB, a maggio +1,6% mercato auto: miglior dato da 4 anni. -12,5% modelli a benzina, boom elettrificate: +47%

Il mercato auto britannico e tornato a crescere a maggio, con un aumento delle immatricolazioni dell'1,6% a 150.070 unita. Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione dell'industria automotive del Regno Unito, si e trattato del miglior risultato di maggio dal 2021 sebbene resti inferiore del 18,3% rispetto al 2019 pre-pandemia e si tratti solo del secondo mese di crescita quest'anno, a dimostrazione della fragile fiducia dei consumatori e delle turbolenze economiche.

Calo a due cifre nel Regno Unito per le vendite di auto con motore a combustione interna mentre balzano quelle dei modelli elettrificati. Lo segnala la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione dell'industria automotive del Regno Unito, secondo cui a maggio si e registrato un -12,5% per le auto a benzina e -15,5% per i diesel rispetto a un +47,3% di Bev, Phev e ibride convenzionali.

L'adozione di veicoli elettrici full hybid (HEV) e cresciuta del 6,8%, raggiungendo le 20.351 unita, mentre le immatricolazioni di veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev) sono aumentate di oltre la meta (50,8%), raggiungendo le 17.898 unita. Le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV), nel frattempo, sono aumentate del 25,8%, rappresentando il 21,8% del mercato, grazie anche agli incentivi dei produttori. Nonostante cio, le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) da inizio anno hanno raggiunto solo il 20,9% di quota di mercato, sette punti percentuali in meno rispetto al 28% imposto dalla normativa britannica.

«Un ritorno alla crescita delle immatricolazioni di auto nuove a maggio e positivo, ma gli sconti applicati dai produttori sui nuovi prodotti continuano a sostenere il mercato, in particolare per i veicoli elettrici - spiega Mike Hawes, Ceo della Smmt -. Questa situazione non puo essere sostenuta all'infinito, poiche compromette la capacita delle aziende di investire nello sviluppo di nuovi prodotti, investimenti che sono parte integrante della decarbonizzazione di tutto il trasporto su strada. Ora il governo ha l'opportunita di raddoppiare i propri impegni per l'obiettivo 'Net Zero', stimolando la domanda attraverso misure fiscali che stimolino il mercato e rafforzino la nostra competitivita».