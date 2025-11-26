Gb, governo prepara incentivi per 1,5 mld di sterline (inclusi sconti all’acquisto) per vendita auto EV. Conferma stop ICE al 2030

Il governo del Regno Unito si appresta a lanciare un pacchetto stimato in circa 1,5 miliardi di sterline per rilanciare l’adozione dei veicoli elettrici. La misura comprende un aumento di circa 1,3 miliardi di sterline per ampliare il programma di incentivi all’acquisto di nuove auto elettriche, già lanciato a luglio e che ha finora aiutato oltre 35.000 automobilisti a ridurre il costo iniziale del veicolo fino a 3.750 sterline. In aggiunta, sono previsti 200 milioni di sterline per estendere e potenziare l’infrastruttura di ricarica su tutto il territorio britannico.

Questa mossa si inscrive, come riporta il sito interautonews.com, nel quadro della strategia nazionale per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e, in particolare, di porre fine alla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel entro il 2030. Tuttavia, il mercato Ev nel Paese mostra segni di rallentamento, con i consumatori che denunciano costi d’acquisto ancora elevati e una rete di ricarica non sempre sufficientemente capillare. Critiche arrivano anche dal fronte politico: l’opposizione conservatrice avverte che l’iniziativa potrebbe sembrare fuori contesto, suonando distante dalle priorità delle famiglie britanniche alle prese con inflazione e aumento delle tasse.

Il pacchetto rappresenta un segnale forte di volontà da parte del governo britannico di stimolare la domanda di auto elettriche e di rafforzare la rete di supporto attorno a esse, ma la sfida resta significativa: colmare il divario fra intenzione politica, infrastrutture e realtà del mercato automobilistico ed energetico.