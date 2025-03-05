Gb, immatricolazioni auto superano 2 mln nel 2025 (+3,5%), prima volta dopo la pandemia. Elettriche al 14% di quota

Il mercato delle auto nuove nel Regno Unito è cresciuto per il terzo anno consecutivo nel 2025, superando per la prima volta dall'inizio della pandemia la soglia dei due milioni, con 2.020.520 immatricolazioni di auto nuove, il 3,5% in più rispetto al 2024, secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). La domanda privata ha registrato una leggera ripresa rispetto al 2024 (anno in cui la domanda è scesa al di sotto dei livelli registrati l'ultima volta nel 2020), aumentando del 4,5% a 779.587 unità, sebbene rappresenti ancora solo il 38,6% delle immatricolazioni. Anche le immatricolazioni di veicoli per flotte e veicoli commerciali sono aumentate, rispettivamente del 2,6% a 1.194.545 e dell'8,8% a 46.388. Il motore a combustione interna rimane il sistema di propulsione più venduto, ma la crescente domanda di auto elettriche ne ha ridotto la maggioranza ad appena il 51,5%.

I veicoli elettrificati erano sul punto di diventare la maggioranza sul mercato. Il volume dei veicoli elettrici (Hev) è aumentato del 7,2%, raggiungendo una quota di mercato del 13,9%, mentre gli ibridi plug-in sono stati il ​​sistema di propulsione in più rapida crescita, con un aumento del 34,7% in volume, raggiungendo l'11,1% delle immatricolazioni. Nel frattempo, nel 2025 sono stati immatricolati quasi mezzo milione (473.348) di nuovi veicoli elettrici, più che nell'intero periodo 2021-2022. Questo enorme volume, che probabilmente renderà il Regno Unito il secondo mercato europeo per i veicoli elettrici in termini di volume, ha visto la quota di mercato dei veicoli elettrici salire al 23,4%. Per quanto riguarda i modelli più venduti, la Ford Puma ha consolidato la sua posizione di leader, con 55.488 immatricolazioni, seguita dalla Kia Sportage (47.788 unità) e dalla Nissan Qashqai (41.141 immatricolazioni).