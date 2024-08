Gb, mercato auto +2,5% a luglio, quasi 148 mila immatricolazioni. Elettriche in aumento del18,8%, diesel giù del 22%

Le immatricolazioni di autovetture nel Regno Unito si sono attestate a luglio a 147.517 unità, con un aumento del 2,49% rispetto alle 143.921 autovetture vendute nello stesso mese del 2023, secondo i dati dell'associazione datoriale britannica The Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). Si è trattato della migliore performance per un mese di luglio dal 2020, «quando la riapertura dei concessionari dopo quattro mesi di fermo ha portato a un'impennata delle consegne per soddisfare la domanda repressa», spiega Smmt.

Finora quest'anno, le vendite del mercato britannico sono aumentate del 5,5%, con 1.154.280 unità, rispetto alle 1.093.641 auto vendute nello stesso periodo dell'anno scorso. Nel settimo mese del 2024, le consegne di auto diesel nel Regno Unito sono diminuite del 21,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 8.708 unità, mentre le auto a benzina sono scese del 5,9% a 76.879 unità, mentre le vendite di modelli 100% elettrici si sono attestate a 27.335 unità, con un aumento del 18,8%.