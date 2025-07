Gb: mercato auto a giugno aumentato del 6,7%, al top dal 2019. Un quarto delle vendite totali sono veicoli elettrici

Le vendite di auto nuove nel Regno Unito sono aumentate del 6,7% su base annua a giugno, raggiungendo le 191.200 unità, la migliore performance del mese in questione dal 2019. Lo indicano i dati preliminari forniti dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione commerciale delle industrie automobilistiche britanniche. Un quarto delle vendite totali di giugno, ovvero quasi 47.400 unità, è costituito da veicoli elettrici.

"Nonostante i risultati positivi registrati a giugno - sottolinea la Ssmt - anche questo mese è rimasto al di sotto dei livelli pre-pandemia, con un calo del 14,4% rispetto al 2019, trainato principalmente dall'attività delle flotte, con un aumento dell'8,5% a 114.841 unità. La domanda privata al dettaglio è cresciuta del 5,9% a 71.616 unità, ma ha comunque rappresentato poco meno di quattro auto nuove immatricolate su dieci (37,4%). Le immatricolazioni aziendali sono diminuite del 15,8% a 4.859 unità".