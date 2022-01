GB, mercato auto visto in crescita del 18,8% nel 2022 dopo 2 anni di crisi. Il 2021 si è chiuso a +1% (-28% sul 2019)

LONDRA - Il mercato auto britannico dovrebbe registrare un rimbalzo nel 2022, dopo due anni neri a causa della pandemia e della carenza di semiconduttori a livello globale, grazie alle vendite di vetture a basse emissioni. La Smmt, l’associazione del settore auto, stima per il 2022 una crescita delle vendite del 18,8% a 1,96 milioni di unità. Anche se tali previsioni sono state fatte prima della diffusione della variante Omicron. Dopo il crollo registrato nel 2020 a causa delle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia, nel 2021 il mercato del Regno Unito ha registrato un +1% a 1,65 milioni di veicoli. Dal 1992, dopo quella del 2020, è la seconda peggiore performance per il mercato auto britannico, che resta sotto al livello del 2019 del 28,7%. ‘Il Convid continua a pesare sulla ripresà, ha sottolineato Mike Hawes, direttore generale della Smmt. ‘I produttori di auto sono ancora alle prese con una miriade di sfide, condizioni commerciali più difficili, rapidi cambiamenti tecnologici e, soprattutto, la carenza di semiconduttori, che sta decimando l’offertà, ha aggiunto Hawes.

La penuria dei chip si sta facendo sentire su molti settori ma quello dell’ auto è particolarmente toccato, tanto che nel Regno Unito la produzione a settembre era in calo del 42% rispetto all’anno prima, ai minimi dal 1982. In questo quadro, è continuata la crescita delle vendite delle auto elettriche: nel 2021 nel Regno Unito sono state vendute tante auto elettriche quante ne erano state vendute complessivamente nei 5 anni precedenti. Le auto con batterie (elettriche e ibride ricaricabili) nel 2021 hanno rappresentato il 18,5% delle immatricolazioni nel paese. Aggiungendo anche le ibride classiche, la quota di mercato sale al 27,5%. Secondo i dati della Smmt, nel 2021 il Regno Unito è stato il terzo mercato auto in Europa per numero di auto nuove vendute e il secondo per i veicoli «ricaricabili».

In percentuale sul totale del mercato, tuttavia, il paese è al nono posto in Europa per la vendita di veicoli elettrici. ‘Il più grande ostacolò alla crescita di questo segmento di mercato, ha spiegato Hawes, è ‘rappresentato dai costi e dalle infrastrutture di ricarica, non dalla mancanza di offertà. Per questo l’associazione è tornata a chiedere al Governo di Londra di rivedere i recenti tagli agli incentivi per comprare auto elettriche e per installare punti di ricarica a domicilio oltre ad aumentare la rete delle stazioni di ricarica pubbliche.