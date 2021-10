GB, peggior settembre dal 1998 per le vendite auto. Pesa la crisi dei chip. Le Bev costituiscono il 15% del mercato

LONDRA - Il mese scorso è stato il peggior settembre in più di due decenni per i venditori di auto nuove del Regno Unito, poiché una carenza globale di semiconduttori ha spinto verso il basso le forniture. I nuovi dati mostrano che solo 215.312 auto sono state registrate nel mese di settembre. Si tratta di più di un terzo in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che era già basso a causa della pandemia. È il settembre più debole dal 1998, secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). «Questo è un settembre disperatamente deludente e un’ulteriore prova dell’impatto in corso della pandemia Covid-19 sul settore -ha sottolineato l’amministratore delegato della Smmt Mike Hawes-.

Nonostante la forte domanda di veicoli nuovi durante l’estate, tre mesi consecutivi sono stati colpiti da un’offerta bloccata a causa della ridotta disponibilità di semiconduttori, soprattutto dall’Asia. Ciononostante, i produttori stanno prendendo tutte le misure possibili per mantenere le consegne e i clienti possono aspettarsi offerte interessanti su una gamma di nuovi veicoli». Eppure le notizie sono state migliori per i venditori di auto elettriche, che sono riusciti a spostare quasi tanti veicoli in un solo mese quanti ne facevano in un anno. I dati mostrano che 32.721 veicoli elettrici a batteria (Bev) hanno preso le strade del Regno Unito per la prima volta il mese scorso. Si tratta di appena 5.000 in meno rispetto all’intero 2019, e i Bev costituiscono ora il 15% del mercato.