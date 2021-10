GB, produzione auto crolla in settembre: - 41,5%. Con 67.169 unità è peggior risultato dal 1982

LONDRA - La produzione automobilistica in Gran Bretagna ha raggiunto in settembre un minimo storico che con un totale di 67.169 auto - come annunciato dall’associazione di settore Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) - riporta ai dati del settembre 1982, cioè quasi quaranta anni fa. Con un drammatico calo del 41,5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, l’industria automobilistica britannica ha fatto registrare il terzo mese consecutivo di riduzione della produzione, con preoccupanti prospettive per il settore e l’occupazione che ne deriva. Come segnala SMMT si tratta sostanzialmente dell’effetto della carenza di semiconduttori, anche se alcuni analisti fanno osservare che tutto il sistema industriale del Paese risente delle difficoltà dei trasporti e della logistica, nonché della rallentata situazione economica. Unico dato positivo, quello relativo al mix delle auto prodotte: del totale segnalato a settembre quasi un terzo apparteneva alla categoria dei modelli elettrici puri o elettrificati (ibridi o ibridi plug-in).