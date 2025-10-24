Gb, produzione auto crollata dopo cyberattacco contro JLR: -27,1% a settembre per chiusura impianti del gruppo

La produzione automobilistica britannica è crollata di oltre un quarto a settembre, per le conseguenze dell'attacco informatico subito da Jaguar Land Rover, che ha causato una lunga chiusura degli impianti nel Regno Unito per lo storico marchio inglese passato da anni sotto il controllo del colosso indiano Tata. La produzione totale di veicoli nel Paese è così diminuita del 27,1% su base annua, come si legge in una nota della Society of Motor Manufacturers and Traders.

«La performance di settembre non sorprende, data la perdita totale della produzione presso la maggiore casa automobilistica britannica a seguito di un attacco informatico», ha dichiarato Mike Hawes, a capo dell'associazione che rappresenta l'industria dell'auto nel Paese. Jaguar Land Rover ha dovuto fermare l'attività negli stabilimenti per oltre un mese a causa dell'attacco, riprendendola gradualmente all'inizio di ottobre.