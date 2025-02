Gb, produzione auto scende del 17,7% a gennaio. Anche le esportazioni verso Ue e Cina sono crollate: -11,2% e -46,3%

La produzione di auto nel Regno Unito ha registrato un calo a due cifre a gennaio, riflettendo la debolezza nei mercati chiave combinata con i cambiamenti di modello pianificati, ha affermato giovedì la Society of Motor Manufacturers and Traders, o Smmt. A gennaio, la produzione di veicoli è scesa del 17,7% rispetto all'anno scorso. Le fabbriche hanno prodotto 71.104 auto e 6.908 veicoli commerciali. Nello stesso periodo dell'anno scorso, si è verificata una performance eccezionale, quando la produzione di auto e veicoli commerciali è salita del 21,0% e del 27,5%. La produzione per il mercato interno è scesa del 30,5% e quella per le esportazioni è diminuita del 13,4% rispetto all'anno precedente. I dati hanno mostrato che la produzione di veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e ibridi è cresciuta dell'1,5% a 30.028 unità. Ciò ha rappresentato il 42,2% di tutte le auto prodotte a gennaio, che è stata la performance mensile più alta da dicembre 2022.

Mentre le esportazioni verso Ue e Cina sono crollate dell'11,2% e del 46,3%, quelle verso Stati Uniti, Turchia e Giappone sono cresciute rispettivamente del 12,4%, del 36,9% e dell'8,1%. La lobby ha affermato che i produttori hanno risposto all'indebolimento della domanda da parte degli Stati Uniti e di altri mercati chiave, in mezzo alla ristrutturazione degli impianti e al lancio più lento del previsto di nuovi modelli. Il direttore esecutivo di Smmt Mike Hawes ha affermato che «I produttori di veicoli del Regno Unito affrontano una tempesta perfetta di incertezza commerciale globale, condizioni di produzione difficili e una transizione di mercato che si sta rivelando più dura del previsto».