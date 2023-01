GB, produzione di auto ai minimi dal 1956. Costruiti circa 775.000 veicoli nel 2022 dai produttori locali per lo più stranieri

LONDRA - La produzione automobilistica annuale britannica è scesa al livello più basso dal 1956, in gran parte a causa della carenza globale di chip semiconduttori, secondo i dati del settore diffusi oggi. Circa 775.000 auto sono state costruite lo scorso anno dai produttori di veicoli principalmente di proprietà straniera del Paese, in calo di quasi il dieci per cento rispetto al 2021, ha affermato la Society of Motor Manufacturers and Traders. La produzione nel 2022 è diminuita di quasi il 41% rispetto a prima della pandemia di Covid nel 2019, ha aggiunto SMMT. Allo stesso tempo, i dati hanno mostrato che il Regno Unito ha prodotto un numero record di veicoli elettrici. «Le ragioni principali del calo della produzione sono state la paralizzante carenza globale di semiconduttori, che ha limitato la capacità di costruire automobili in linea con la domanda», ha affermato l’organizzazione.

La produzione è stata colpita anche da «significativi cambiamenti strutturali, che riflettono una perdita di produzione in due siti di produzione di rilievo - e l’impatto delle pause della catena di approvvigionamento in Cina a causa dei blocchi di Covid», ha osservato SMMT. Il gigante automobilistico giapponese Nissan ha prodotto la maggior parte dei veicoli con oltre 238.000 unità, con un aumento del 16,5% su base annua, seguita dalla Jaguar Land Rover di proprietà indiana, con quasi 203.000 auto, anche se in calo di oltre l’8% rispetto al 2021. La Mini, di proprietà del gruppo tedesco BMW, è stato il modello più esportato, seguita dalla Nissan Qashqai. Quasi l’80% dei veicoli prodotti lo scorso anno sono stati realizzati per l’esportazione, con la domanda maggiore proveniente dall’Unione Europea.