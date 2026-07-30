Gb, produzione automobilistica in calo del 7,5% nel primo semestre. Usciti dagli stabilimenti 385.979 veicoli

Il numero di veicoli prodotti nel Regno Unito nel primo semestre dell'anno è diminuito del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i nuovi dati. La produzione si è stabilizzata dopo un inizio d'anno «difficile», ha dichiarato la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). Nei primi sei mesi del 2026 sono usciti dagli stabilimenti circa 385.979 veicoli, con una riduzione di oltre 31.000 unità rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di veicoli sono diminuite del 5,6%, mentre la produzione per il mercato interno è calata del 13,2%. Oltre tre quarti delle auto prodotte nel Regno Unito vengono esportate.

L'Unione Europea è rimasta il principale cliente del settore, con un aumento del 3,4% delle esportazioni di automobili. Mike Hawes, amministratore delegato della Smmt, ha sottolineato che «La produzione globale di veicoli rimane sotto forte pressione e il Regno Unito non fa eccezione. La debolezza del mercato globale, le pressioni commerciali e i costi non competitivi stanno avendo un impatto negativo. Ma il declino non è inevitabile. Un intervento urgente sui costi energetici, una riforma della regolamentazione del mercato e migliori accordi commerciali con i nostri partner globali garantirebbero al settore la possibilità di tornare a crescere. E dato che la crescita interesserebbe tutte le regioni del Regno Unito, il nuovo governo ha tutte le ragioni per sostenere il settore."