Gb pronta la marcia indietro su obblighi di vendita delle auto elettriche (80%) entro il 2030

Il Regno Unito si prepara a fare retromarcia sulle auto elettriche: questa settimana il governo laburista del premier Andy Burnham dovrebbe ridurre la quota minima di veicoli che i costruttori sono obbligati a vendere entro il 2030, oggi fissata all'80%. Lo riferisce la Bbc, secondo cui il taglio dell'obbligo, noto come mandato Zev, è chiesto da tempo dalle case automobilistiche, che invocano un «aiuto urgente», ma è fortemente contestato dagli ambientalisti in quanto finirebbe col rallentare la transizione green.

Le norme in vigore vietano dal 2030 la vendita di nuove auto solo a benzina o diesel, lasciando spazio alle ibride, e dal 2035 ammettono esclusivamente modelli a emissioni zero. Ma secondo l'emittente pubblica britannica è in arrivo una riduzione significativa degli impegni, in virtù di un approccio «pragmatico e bilanciato», come ha riferito una fonte dell'esecutivo laburista. Una decisione in questo senso non può che scatenare nuove accuse degli ecologisti contro Burnham, dopo quelle sulla controversa licenza di sfruttamento del giacimento di gas di Jackdaw, nel Mare del Nord, al largo dell'arcipelago scozzese delle isole Shetland, concessa di recente dal governo con una svolta di tipo trumpiano rispetto alle promesse elettorali precedenti del Labour.