GB: a settembre boom dei modelli elettrificati: il 51% delle immatricolazioni riguarda modelli Bev, Phev o hybrid

A settembre oltre la meta (50,8%) di tutti i nuovi veicoli immatricolati nel Regno Unito riguarda un modello elettrificato. Lo segnala la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), rilevando un +13,7% annuale delle immatricolazioni, a 312.891 unità, la migliore performance di settembre dal 2020. Gli ibridi plug-in (Phev) sono stati il gruppo propulsore in piu rapida crescita, con un incremento del 56,4% e una quota di mercato del 12,2%, mentre i veicoli ibridi elettrici hanno rappresentato il 15,3% delle consegne.

La diffusione dei veicoli elettrici a batteria (Bev) e cresciuta del 29,1%, in linea con la crescita registrata finora quest'anno. Con 72.779 immatricolazioni, e stato il mese migliore mai registrato per i volumi di Bev, che hanno rappresentato il 23,3% del mercato, trainato dagli sconti applicati dai produttori, da una scelta di modelli sempre piu ampia e dall'introduzione dell'Electric Car Grant, che ha fornito ulteriore impulso in alcuni segmenti. I modelli idonei, che rappresentano circa il 25% dei Bev disponibili, hanno registrato una crescita della diffusione che ha superato quella del mercato elettrico complessivo.