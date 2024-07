Gb, vendite auto superano 1 mln nella prima metà dell'anno. A giugno il mercato è cresciuto del 1,1%

Le vendite di auto nuove nel Regno Unito sono cresciute dell'1,1% nel mese di giugno, raggiungendo 179.263 unità, portando il totale cumulativo di settembre a 1.006.763 veicoli, superando questo record per la prima volta dal 2019 grazie alla forte domanda commerciale che ha compensato la debolezza della domanda da parte dei privati, secondo i dati pubblicati giovedì dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). Tuttavia, nonostante il superamento del traguardo del milione di unità prodotte, questi record, che rappresentano il 6% in più di vendite rispetto a un anno fa, sono inferiori del 20,7% ai dati del 2017.

La penetrazione dei veicoli elettrici ha continuato a crescere fortemente a giugno, con volumi ibridi plug-in in aumento del 30% per una quota di mercato del 9,3%, mentre le immatricolazioni di veicoli ibridi non plug-in sono rimbalzate del 27,2% al 14,9% del mercato. Entrambe le motorizzazioni hanno superato anche la crescita dei veicoli elettrici puri, che sono aumentati del 7,4% e rappresentano quasi due veicoli nuovi su dieci immatricolati nel parco auto del Regno Unito.