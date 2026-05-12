Gb, vendite record di auto elettriche usate nel primo trimestre: +32% e oltre 86 mila

Le vendite di auto elettriche usate nel Regno Unito hanno raggiunto un nuovo massimo nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati disponibili. Circa 86.943 veicoli hanno cambiato proprietario tra l'inizio di gennaio e la fine di marzo, ha dichiarato la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). Si tratta di un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del dato trimestrale più alto mai registrato. Le auto elettriche hanno inoltre raggiunto una quota di mercato record del 4,3%.

La Smmt ha affermato che la performance è il risultato di una maggiore scelta, degli sconti e degli incentivi governativi per le nuove auto elettriche, che si ripercuotono sul mercato dell'usato. Il mercato complessivo delle auto usate è rimasto pressoché invariato nel primo trimestre, con un calo dello 0,2% delle transazioni, pari a 2.016.232. Le vendite di auto usate a benzina sono diminuite dello 0,6%, attestandosi a 1.147.969 unità, mentre il calo delle transazioni per le auto diesel è stato ancora più marcato, pari al 6,7% (629.987 unità).

Il Ceo della Smmt, Mike Hawes, ha dichiarato che «Il mercato britannico delle auto usate è rimasto stabile nel primo trimestre, frenato dalla debolezza registrata a marzo rispetto alla performance molto positiva prevista per il 2025. Una notizia migliore è la domanda record di veicoli elettrici usati, grazie alla crescente offerta dei produttori che si riflette sul mercato dell'usato. Gli alti prezzi del carburante, dovuti al conflitto in Iran, potrebbero incrementare ulteriormente la domanda, ma per mantenere questo slancio, è necessario sfruttare ogni leva fiscale e politica per garantire un mercato delle auto nuove sano, in grado di offrire veicoli a zero emissioni che in futuro potranno essere reperiti sul mercato dell'usato». Ian Plummer, responsabile clienti del marketplace online di veicoli Autotrader, ha affermato che il mercato delle auto usate è in «evoluzione». Ha poi aggiunto: «Le transazioni di veicoli elettrici usati sono in aumento e la quota di mercato è in crescita».

«L'aumento dei prezzi alla pompa, dovuto all'instabilità globale, sta spingendo sempre più persone a rivalutare i costi di gestione, contribuendo ad accelerare ulteriormente questa transizione." Ginny Buckley, amministratore delegato del sito web di consulenza per l'acquisto di auto elettriche Electrifying.com, ha dichiarato: «Le vendite di veicoli elettrici usati sono in forte crescita perché le persone stanno facendo i conti e apprezzano ciò che vedono: costi di gestione inferiori, meno componenti in movimento, manutenzione più economica e batterie che si stanno dimostrando molto più durevoli di quanto previsto da molti critici. In molti casi, la batteria durerà più a lungo dell'auto stessa."