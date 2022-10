Geely acquisisce il 7,6% di Aston Martin. Non è esclusa un’accelerazione nel processo di elettrificazione del brand inglese

LONDRA - Zhejiang Geely Holding Group, il colosso cinese dell’ auto, ha acquisito una partecipazione del 7,6% in Aston Martin. L’acquisizione è un’altra mossa di Li Shufu, proprietario di Geely, per espandere il suo impero automobilistico che già annovera marchi come Polestar, Volvo e Lotus, oltre a una partecipazione in Daimler. «Non vediamo l’ora di esplorare potenziali opportunità per collaborare con Aston Martin mentre continua ad eseguire la sua strategia per raggiungere una crescita sostenibile a lungo termine e una maggiore redditività» ha dichiarato il CEO di Geely Group, Donghui Li.

Non è escluso che l’ingresso di Geely in Aston Martin possa accelerarne il processo di l’elettrificazione. Dalle due aziende nessun commento in merito al valore della transazione; sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Aston Martin del 29 settembre, la quota del Gruppo cinese, è valutabile intorno ai 6,6 milioni di sterline. Venerdì Aston Martin ha inoltre dichiarato di aver completato un aumento di capitale da 654 milioni di sterline per la riduzione del debito e per gli investimenti di nuovi modelli.