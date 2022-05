Geely acquisisce 34,02% delle azioni di Renault Korea Motors. Sinergie per una nuova gamma nel mercato sudcoreano

PARIGI - Il Gruppo Renault e Geely Auto hanno siglato un accordo per la sottoscrizione di azioni. In seguito a tale operazione, Geely Automobile Holdings, tramite la sua filiale quotata in borsa Centurion Industries Limited, deterrà il 34,02% del capitale sociale totale emesso da Renault Korea Motors. Il Gruppo Renault resta l’azionista di maggioranza di RKM, che continuerà a rientrare completamente nel suo perimetro di consolidamento. A Gennaio 2022, Geely Holding, società madre di Geely Auto, e il Gruppo Renault avevano annunciato congiuntamente una nuova collaborazione che si prefiggeva lo scopo di proporre una nuova gamma di veicoli ibridi elettrici e termici per il mercato sudcoreano e per l’esportazione. I prodotti che prenderanno vita da questa alleanza saranno realizzati a cominciare dal 2024 nello stabilimento Renault Korea Motors a Busan, in Corea del Sud. Le autovetture non solo saranno equipaggiate con motorizzazione ibrida cinese ma utilizzeranno l’architettura modulare compatta (CMA), sempre di Geely Holding Group, sviluppata dal centro di R&S del Gruppo in Svezia.